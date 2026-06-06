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18-летней волгоградке сохранили шанс стать мамой после операции

Волгоградские врачи провели уникальную операцию.

Всего 18 лет, первая желанная беременность и тяжелая инфекция, угрожавшая жизни. В Волгограде врачи областной больницы № 1 спасли молодую пациентку и сохранили ей возможность стать мамой в будущем.

Девушку на сроке 12 недель экстренно перевели из районной больницы с высокой температурой, кашлем и сильными болями внизу живота. Обследование показало неразвивающуюся беременность на фоне инфекции в матке.

В облздраве рассказали, что состояние сопровождалось системной воспалительной реакцией организма и требовало немедленного вмешательства. Для выбора тактики лечения волгоградские специалисты провели телемедицинский консилиум с экспертами Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.

«Главной задачей медиков стало органосохраняющее лечение», — сообщили в облздраве. После подготовки в реанимации пациентке выполнили высокотехнологичную операцию на фоне интенсивной антибактериальной терапии. Врачам удалось сохранить матку, яичники и маточные трубы.

Сегодня состояние девушки стабилизировалось, она готовится к выписке.

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