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Врачи сохранили шанс стать мамой 18-летней волгоградке

Врачи гинекологического отделения Волгоградской областной больницы № 1 спасли 18-летнюю пациентку.

Врачи гинекологического отделения Волгоградской областной больницы № 1 спасли 18-летнюю пациентку с тяжелой инфекцией и системной воспалительной реакцией организма. У девушки было 12 недель желаемой беременности, когда она попала с высокой температурой в районную больницу. У пациентки наблюдался сильный кашель и боли внизу живота.

После поступления девушки в областной стационар врачи у нее диагностировали неразвивающуюся беременность на фоне инфекции в матке. Это было смертельно опасно для пациентки. Главной задачей врачей стало сохранение репродуктивной функции при спасении ее жизни.

Для выработки тактики лечения был организован консилиум с ведущими специалистами ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В. И. Кулакова» с использованием телемедицинских технологий. Девушку прооперировали, используя мощную антибактериальную терапию. Высокотехнологичная операция позволила сохранить важнейшие женские органы: матку, яичники и маточные трубы. Пациентка пошла на поправку и уже готовится к выписке, не потеряв надежду спланировать новую беременность.

Фото облздрав34.