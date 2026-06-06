Врачи сохранили шанс стать мамой 18-летней волгоградке

Для выработки тактики лечения был организован консилиум с ведущими специалистами ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В. И. Кулакова» с использованием телемедицинских технологий. Девушку прооперировали, используя мощную антибактериальную терапию. Высокотехнологичная операция позволила сохранить важнейшие женские органы: матку, яичники и маточные трубы. Пациентка пошла на поправку и уже готовится к выписке, не потеряв надежду спланировать новую беременность.