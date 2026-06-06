Трамвайные маршруты в городах России стали экскурсионными

В российских городах активно развиваются необычные туристические маршруты — под стук трамвайных колес.
Например, в Петербурге можно проехать через 6 мостов и 500 достопримечательностей на трамвае ЛМ-33. А в Перми — заказать напиток, послушать музыку и городские истории. В Златоусте находится самая высокогорная трамвайная система в России.
Еще больше трамвайных маршрутов есть на Национальном туристическом портале Путешествуем.рф, который развивается в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Расскажем о некоторых из них.
Погрузиться в мифы и легенды.
На улицах Нижнего Тагила можно увидеть два стилизованных под старину вагона. Деревянная отделка, мягкое освещение и плавный ход переносят в начало XX века. И при этом в вагонах есть кондиционеры, видеокамеры и USB-зарядки.
За окном проплывают главные достопримечательности города: исторический центр, промышленные гиганты и уютные улочки. Аудиогид или экскурсовод рассказывают о городских легендах и жизни демидовских заводов.
«У туристов наиболее популярна поездка по кольцевому маршруту, — рассказала начальник городского Центра туризма Ирина Кислицына. — Она объединяет три района, включая центральную часть города. Большой интерес вызывают тематические экскурсии, например, “Мифы и легенды Нижнетагильска”, “День смеха в Нижнем Тагиле” или “Новогодние городки. В ожидании Нового года”.
Продолжительность таких экскурсий — от 50 до 90 минут в зависимости от направления.
Купеческие бульвары.
Трамвайная сеть Владикавказа — одна из старейших в России. Она появилась в городе в 1904 году. А туристический маршрут охватывает здесь улицы, названные в честь выдающихся военных, писателей, а также проходит по той части центра города, которую обычно не включают в стандартные экскурсии.
С улиц Владикавказа открываются чудесные виды на заснеженные вершины, от парков идет аромат акаций и лип. А старые бульвары напоминают о купеческом прошлом города. И прогулка на ретро-трамвае превращается в путешествие во времени: от дореволюционной архитектуры до советского модерна и современной городской застройки.
В гости к Чехову.
Окунуться в атмосферу южного приморского города можно в Таганроге. Трамваи здесь ходят с 1932 года, и для жителей это не просто транспорт, а важная часть истории и культуры.
Горожане и гости могут отправиться на прогулку на легендарном трамвае «Татра». Его переоборудовали и сделали туристическим: внутри — уютный кафетерий со столиками, мягкий теплый свет, кондиционер и USB-зарядки.
"Юный Антон Чехов сопровождает гостей на трамвайной прогулке, посвященной литературному наследию Таганрога — родному городу писателя, — рассказала директор туркомпании Наталья Судакова.
Гастрономическая программа «Путешествие во вкусы имперского города» сочетает экскурсию и дегустацию блюд, основанных на исторических кулинарных традициях — от эклеров с паштетом из куриной печени до торта «Наполеон» с жареным шоколадом. Для детей — туры «Школа волшебника» и «Сказочный рейс» с интерактивными и игровыми элементами".
Справка «РГ».
Больше идей для интересной и познавательной поездки собрано на портале Путешествуем.рф. Он действует в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», цель которого — обеспечить к 2030 году не менее 140 миллионов туристических поездок по стране ежегодно. И увеличить долю туристской отрасли в ВВП нашей страны.