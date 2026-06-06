Трамвайные маршруты в городах России стали экскурсионными

Больше идей для интересной и познавательной поездки собрано на портале Путешествуем.рф. Он действует в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», цель которого — обеспечить к 2030 году не менее 140 миллионов туристических поездок по стране ежегодно. И увеличить долю туристской отрасли в ВВП нашей страны.