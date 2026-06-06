Малолетние руферы: в Калининграде подростки забрались на крышу заброшенного дома и показывали людям неприличные жесты

По его словам, дети свободно поднялись на крышу и вели себя вызывающе, привлекая внимание жильцов. «Дети залезли на заброшенный дом, показывают людям в окно пальцы. Как их воспитали родители и где полиция? Где собственник!» — возмутился очевидец.