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Малолетние руферы: в Калининграде подростки забрались на крышу заброшенного дома и показывали людям неприличные жесты

Жильцов соседней высотки возмутило такое поведение.

Источник: Клопс.ru

Жители многоэтажки на улице Офицерской в Калининграде сообщили о группе подростков, которые забрались на крышу заброшенного дома напротив и начали показывать в окна неприличные жесты. Об этом «Клопс» рассказал очевидец.

По его словам, дети свободно поднялись на крышу и вели себя вызывающе, привлекая внимание жильцов. «Дети залезли на заброшенный дом, показывают людям в окно пальцы. Как их воспитали родители и где полиция? Где собственник!» — возмутился очевидец.

На видео, которое он предоставил, видно, что подростки находятся на высоте без какой‑либо защиты. Местные жители опасаются, что подобные выходки могут закончиться трагедией, и просят разобраться в ситуации.

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