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Над Родионово-Несветайским районом днем уничтожили беспилотник

Над Ростовской областью днем отразили воздушную атаку. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Над Ростовской областью днем отразили воздушную атаку. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Средства противовоздушной обороны уничтожили дрон в Родионово-Несветайском районе. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
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