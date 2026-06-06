На Дону во время тест-драйва лодки утонул мужчина

В селе Екатериновка Сальского района Ростовской области произошла трагедия на воде, сообщили в региональном МЧС.
По данным ведомства, местный житель предпринял попытку обкатки надувной лодки с новым мотором на реке Маныч. В процессе движения мужчина не справился с управлением, в результате чего оказался в воде. Попытки добраться до берега оказались безуспешными.
Тело погибшего было обнаружено спасателями спустя два дня. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.
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