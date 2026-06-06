Более 50 бездомных собак отловили в Выксе с начала года

Специалисты отловили 57 бездомных собак на улицах Выксы с начала 2026 года, об этом сообщается в канале администрации городского округа в мессенджере MAX.
После отлова животных осматривает ветеринар, потом лечат, обрабатывают от паразитов и стерилизуют. После чего возвращают на место прежнего обитания.
«Чипированные ранее собаки не подлежат повторному отлову, если у них нет признаков агрессии», — подчеркнули специалисты.
Все работы выполняет Госветуправление Кулебак Нижегородской области в рамках муниципального контракта.
Если вы заметили безнадзорное агрессивное животное, незамедлительно позвоните в Единую диспетчерскую службу по телефону: +7 (83177) 3 40 44.
Глава местного самоуправления городского округа город Выкса Владимир Кочетков заявил о росте числа инцидентов с собаками в городском парке. По его словам, проблемы возникают из-за безнадзорных животных, питомцев на самовыгуле, а также собак, которых хозяева выгуливают без поводка и намордника.
Кочетков подчеркнул, что соблюдение правил выгула — это не формальность, а проявление уважения между горожанами. Он призвал владельцев собак придерживаться установленных норм: держать питомца на поводке, использовать намордник для пород, которым это положено по правилам, и не отпускать животное без присмотра.
«В случае продолжения нарушений администрация округа рассмотрит возможность введения более жестких мер. Среди потенциальных решений — ограничение посещения парка с животными либо закрытие территории в ночное время», — заявил он.
Ранее сообщалось о том, что прокуратура Нижегородской области взяла на контроль обстоятельства нападения собак на несовершеннолетних в Шахунье и Выксе.