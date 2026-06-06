Более 50 бездомных собак отловили в Выксе с начала года

Кочетков подчеркнул, что соблюдение правил выгула — это не формальность, а проявление уважения между горожанами. Он призвал владельцев собак придерживаться установленных норм: держать питомца на поводке, использовать намордник для пород, которым это положено по правилам, и не отпускать животное без присмотра.