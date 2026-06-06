В Татарстане 12 проектов в сфере автомобильного туризма получат поддержку

Конкурсный отбор на предоставление субсидий для развития инфраструктуры автомобильного туризма завершился в Республике Татарстан в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Поддержку получат 12 проектов в 8 муниципальных образованиях, где появятся детские и спортивные площадки, кемпинговые палатки, пункты проката, туристско-информационные центры и элементы доступной среды, сообщили в государственном комитете Республики Татарстан по туризму.
На базе отдыха «На Рахате» в Зеленодольском районе за счет субсидии приобретут детскую площадку и пункт проката. Спортивно-игровыми комплексами и зонами отдыха оснастят санаторий-профилакторий «Иволга» в Бавлинском районе, санаторий «Жемчужина» в Набережных Челнах. Также оснастят базы отдыха «Чайка» в Нижнекамском районе, «Факел» в Заинском районе, «Ивушка» и «Нептун» в Бугульминском районе.
Кроме того, кемпинговые палатки для автопутешественников появятся в кемпинге «Инеш буе». В санатории «Ливадия-Татарстан» в Казани создадут доступную среду для маломобильных групп населения. На пляже «Камское море» откроют туристско-информационный центр и пункт проката.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.