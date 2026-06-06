Врач Григорьев сказал, как пережить жару

У детей перегрев часто выглядит как вялость или, наоборот, сильное возбуждение. Особенно опасный признак, если человек сначала сильно потел, а потом пот резко прекратился. Если кожа стала горячей, покрасневшей и сухой, это уже похоже на тепловой удар. В такой ситуации нельзя ждать, что все пройдет само.