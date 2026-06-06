В Ростовской области уничтожили беспилотник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн — РИА Новости. БПЛА уничтожен в Родионово-Несветайском районе Ростовской области в ходе отражения атаки на регион в субботу днем, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь в канале на платформе «Макс».
«Сегодня днем продолжилась воздушная атака на Ростовскую область. В ходе отражения атаки БПЛА уничтожен в Родионово-Несветайском районе», — написал он.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, уточнил губернатор.
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