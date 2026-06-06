Команда лицея из Сызрани стала победителем всероссийского конкурса

Первичное отделение Движения первых лицея города Сызрани Самарской области стало победителем всероссийского конкурса лучших проектов для детей и молодежи «Конкурс первичных отделений» 2025−2026 годов, сообщили в Министерстве образования Самарской области. Победа команды способствует достижению целей национального проекта «Молодёжь и дети».
В номинации «Лига возможностей» команда лицея «ТВИСТ» (Твори, Выдумывай, Используй Свой Талант) заняла первое место и получила денежную премию в размере 500 000 рублей. Эта победа стала результатом более чем полугодовой работы.
Команды из 89 регионов России выполняли задания, организовывали социально значимые проекты и мероприятия. Из тысяч участников по результатам строгой экспертной оценки выбрали 2000 победителей, которые получат премии от 200 тысяч до 1 миллиона рублей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.