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Команда лицея из Сызрани стала победителем всероссийского конкурса

Первичное отделение Движения первых организовывало социально значимые проекты и мероприятия.

Источник: Национальные проекты России

Первичное отделение Движения первых лицея города Сызрани Самарской области стало победителем всероссийского конкурса лучших проектов для детей и молодежи «Конкурс первичных отделений» 2025−2026 годов, сообщили в Министерстве образования Самарской области. Победа команды способствует достижению целей национального проекта «Молодёжь и дети».

В номинации «Лига возможностей» команда лицея «ТВИСТ» (Твори, Выдумывай, Используй Свой Талант) заняла первое место и получила денежную премию в размере 500 000 рублей. Эта победа стала результатом более чем полугодовой работы.

Команды из 89 регионов России выполняли задания, организовывали социально значимые проекты и мероприятия. Из тысяч участников по результатам строгой экспертной оценки выбрали 2000 победителей, которые получат премии от 200 тысяч до 1 миллиона рублей.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.