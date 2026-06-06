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Названы самые востребованные специалисты в кибербезопасности

Опытные эксперты могут отправить резюме в один клик.

Вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь на ПМЭФ-2026 рассказал о том, какие специалисты сегодня особенно нужны в сфере информационной защиты, и как студентам и молодым профессионалам попасть на стажировку.

По словам Сергея Лебедя, современная кибербезопасность строится на фундаменте ИИ. Ключевые направления — автоматизация реагирования на инциденты, автоматизация безопасной разработки, а также развитие ассистентов и копайлотов, усиливающих навыки экспертов.

Наиболее востребованы специалисты в области DevSecOps (безопасная разработка и эксплуатация), AppSec (защита мобильных приложений), SOC (мониторинг и реагирование на киберинциденты). Также высок интерес к управлению уязвимостями, автоматизации процессов и аналитике угроз.

Гайд для стажёров с советами по составлению резюме и подготовке к подаче заявки доступен на портале Сбера «Кибрарий». Опытные эксперты могут отправить резюме в один клик, нажав кнопку «Хочу в команду».

«Мы заинтересованы в привлечении как опытных экспертов, так и студентов, выпускников вузов, молодых специалистов. Мы готовы вкладываться в стажёров и растить профессионалов», — отметил Лебедь.