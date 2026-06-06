Пить воду и работать с перерывами. Врач Григорьев сказал, как пережить жару

В Красноярск пришла жара. Сначала она может казаться долгожданной после холодных дней, но организм не всегда успевает быстро привыкнуть к новой погоде. Особенно тяжело тем, кто много времени проводит на улице, ездит в душном транспорте, работает в помещении без кондиционера.
Заместитель главного врача по медицинской части, руководитель регионального сосудистого центра, врач невролог КМКБ № 20 имени И. С. Берзона Евгений Григорьев рассказал, кому жара особенно опасна и что делать, если человеку стало плохо.
Кто в жару в зоне риска?
По словам Евгения Григорьева, сильнее всего на высокую температуру реагируют пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
У пожилых людей с возрастом хуже работают потовые железы, поэтому организм медленнее охлаждается. Детская же система терморегуляции ещё не сформирована до конца. Кроме того, маленький ребёнок не всегда может сам снять лишнюю одежду или попросить воды.
Беременным женщинам жару переносить сложнее из-за изменений в организме, которые немного повышают базовую температуру тела. Для людей с болезнями сердца и сосудов жара опасна тем, что заставляет сердце работать чаще. Из-за этого возрастает нагрузка на организм и повышается риск сосудистых осложнений.
Именно поэтому в жаркие дни всем этим людям стоит внимательнее следить за самочувствием. Не нужно ждать, пока станет совсем плохо. Лучше заранее уйти с солнца, выпить воды и снизить нагрузку.
Симптомы перегрева.
Как объясняет врач, перегрев не всегда начинается резко. Иногда человек сначала чувствует сухость во рту, слабость, лёгкую тошноту или головокружение. Может появиться шум в ушах, учащённый пульс, потливость, потеря координации, странная заторможенность.
У детей перегрев часто выглядит как вялость или, наоборот, сильное возбуждение. Особенно опасный признак, если человек сначала сильно потел, а потом пот резко прекратился. Если кожа стала горячей, покрасневшей и сухой, это уже похоже на тепловой удар. В такой ситуации нельзя ждать, что все пройдет само.
Скорую помощь нужно вызывать сразу, если человек потерял сознание, у него начались судороги, появилась высокая температура, кожа горячая и сухая, речь стала невнятной. Также нельзя медлить, если на фоне жары появилась давящая или жгучая боль за грудиной.
Первая помощь при перегреве.
Пока медики едут, человека нужно перенести в прохладное место или хотя бы в тень. Лишнюю одежду лучше снять. Лицо, шею, подмышки и запястья можно смачивать прохладной водой. Вода не должна быть ледяной, потому что резкий холод тоже может стать стрессом для сосудов.
Если человек в сознании и может пить, ему нужно дать прохладную воду небольшими глотками. В воду можно добавить совсем немного соли. Если человек без сознания, поить его нельзя.
Как пережить жару?
Дома в жару днём лучше закрывать окна, особенно с солнечной стороны. Проветривать помещение удобнее утром и вечером. Если нет кондиционера, можно использовать вентилятор, увлажнитель воздуха или поставить ёмкость с водой. На улице нужен головной убор, свободная одежда и вода с собой.
«Пожилым людям лучше выходить из дома утром или вечером, а пик жары проводить в прохладном помещении. Близким стоит чаще звонить им, напоминать о воде и спрашивать, не кружится ли голова. Пожилые люди не всегда замечают перегрев, потому что с возрастом чувство жажды становится слабее», — объясняет Евгений Григорьев.
Если вы находитесь на работе, стоит делать короткие перерывы каждый час. При возможности, следует уходить на 5 или 10 минут в прохладное место, пить воду маленькими глотками, смачивать полотенце и прикладывать его к шее или запястьям.
Врач предупреждает, что детей нельзя оставлять в закрытом автомобиле даже на несколько минут. Салон нагревается быстро, а ребёнок не всегда может сам выбраться или позвать на помощь.
Жара не станет испытанием, если относиться к ней внимательнее и не игнорировать тревожные сигналы организма. Лето станет временем отдыха, прогулок и долгих солнечных дней, но только тогда, когда человек бережно относится к своему здоровью. Поэтому важно позаботиться о себе заранее, нежели затем обращаться за помощью к врачу.
Что пить в жару?
Лучший напиток в жару — обычная вода. Кофе и крепкий чай лучше оставить в небольшом количестве, например, одну чашку утром. Сладкая газировка может усиливать жажду. Энергетики и алкоголь в жару лучше не пить. Они могут перегружать сердце, влиять на давление и повышать риск аритмии.
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