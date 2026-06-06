Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермская ИТ-компания запускает пилотный проект во Вьетнаме

Она стала победителем конкурса в сфере мобильности и транспортных технологий.

Источник: Национальные проекты России

Пермская ИТ-компания TrafficData победила в международном конкурсе фонда «Сколково» и вьетнамского холдинга TASCO, получив возможность запустить пилотный проект на действующей платформе национального масштаба во Вьетнаме и совместно с командой TASCO проработать дальнейшее внедрение своих технологий, сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края. Это соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Конкурс был посвящен решениям в сфере мобильности и транспортных технологий: мониторинг трафика и обнаружение инцидентов в реальном времени, прогнозирование транспортных потоков, оптимизация светофорного регулирования, создание цифровых двойников городского трафика, навигационные сервисы и технологии работы с цифровыми картами. Специалисты TASCO признали решения TrafficData наиболее зрелыми и соответствующими потребностям интеллектуальных транспортных систем Вьетнама.

Отметим, что за шесть лет TrafficData реализовала проекты в 34 регионах России — от Калининграда до Хабаровска. Компания также активно развивает экспортное направление: география зарубежных проектов охватывает 10 стран мира, включая Бразилию, Турцию, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Перспективными рынками компания рассматривает Индию, Вьетнам, Таиланд и Филиппины.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше