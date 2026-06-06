Пермская ИТ-компания запускает пилотный проект во Вьетнаме

Пермская ИТ-компания TrafficData победила в международном конкурсе фонда «Сколково» и вьетнамского холдинга TASCO, получив возможность запустить пилотный проект на действующей платформе национального масштаба во Вьетнаме и совместно с командой TASCO проработать дальнейшее внедрение своих технологий, сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края. Это соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Конкурс был посвящен решениям в сфере мобильности и транспортных технологий: мониторинг трафика и обнаружение инцидентов в реальном времени, прогнозирование транспортных потоков, оптимизация светофорного регулирования, создание цифровых двойников городского трафика, навигационные сервисы и технологии работы с цифровыми картами. Специалисты TASCO признали решения TrafficData наиболее зрелыми и соответствующими потребностям интеллектуальных транспортных систем Вьетнама.
Отметим, что за шесть лет TrafficData реализовала проекты в 34 регионах России — от Калининграда до Хабаровска. Компания также активно развивает экспортное направление: география зарубежных проектов охватывает 10 стран мира, включая Бразилию, Турцию, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Перспективными рынками компания рассматривает Индию, Вьетнам, Таиланд и Филиппины.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.