В селе Артюшкино Самарской области построят медпункт

Жители села Артюшкино Шенталинского района Самарской области будут получать помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте, который построят в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Там медицинскую помощь будут получать более 130 жителей, в том числе 17 детей. Под строительство уже выделен земельный участок. Новое здание расположится в центре села, что обеспечит удобный доступ для всех местных жителей. В настоящее время прием пациентов ведется в приспособленном помещении.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.