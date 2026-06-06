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83-летний воронежец добился звания «Ветеран труда» через суд

Восстановить справедливость удалось благодаря прокуратуре.

Источник: Комсомольская правда

83-летнему воронежцу удалось восстановить свои права только через суд. Пенсионер пожаловался в прокуратуру, что не смог получить звание «Ветеран труда». Мужчине отказали из-за несоответствия отчества в правоустанавливающих документах из-за допущенной ошибки.

— Прокуратура Советского района провела проверка по обращению жителя Воронежа и помогла в судебном порядке устранить нарушение. За пенсионером признали право на присвоение звания «Ветеран труда». Мужчина сможет воспользоваться положенными льготами, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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