В Кунгуре Прикамья пройдет фестиваль воздухоплавания

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» будет проводиться с 4 по 11 июля в городе Кунгуре Пермского края в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве по туризму и молодежной политике региона.
Все мероприятия пройдут на стадионе «Труд». В день открытия на Соборной площади начнутся рейтинговые соревнования по воздухоплавательному спорту с представлением пилотов. Затем гостей ждет концерт-посвящение «Культурный код Кунгура» с участием театра моды и пластики Crazy. Завершится день открытия массовым стартом аэростатов из различных точек города. Наблюдать полеты можно будет и с Соборной площади.
Кроме того, 4 июля в городе пройдут фестиваль национальных культур «Живая традиция», фестиваль уличных театров «Прорыв», чемпионат Пермского края по джип-триалу и открытый Кубок Кунгурского муниципального округа по уличному баскетболу. В последующие дни фестиваля состоятся первенство России и Кубок России по воздухоплавательному спорту.
Вечернее шоу фестиваля пройдет 11 июля. В этот же день город отметит свое 363-летие. Гостей ждет традиционный «танец слонов» — синхронное покачивание аэростатов под музыку. В этом году театрализованное шоу состоится на закрытии фестиваля.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.