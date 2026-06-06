В Кунгуре Прикамья пройдет фестиваль воздухоплавания

Все мероприятия пройдут на стадионе «Труд». В день открытия на Соборной площади начнутся рейтинговые соревнования по воздухоплавательному спорту с представлением пилотов. Затем гостей ждет концерт-посвящение «Культурный код Кунгура» с участием театра моды и пластики Crazy. Завершится день открытия массовым стартом аэростатов из различных точек города. Наблюдать полеты можно будет и с Соборной площади.