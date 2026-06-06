Спортсмены Самарской области участвовали в «Президентских спортивных играх»

В легкоатлетическом многоборье юноши из Клявлинского района заняли второе место среди всех команд. В личном зачете в прыжках в длину с разбега лучший результат показал Константин Кадеев (519 см). В беге на 60 метров первое место занял Александр Акованцев (7,56 секунды). В соревнованиях по волейболу и баскетболу спортсмены заняли третье место. Теннисистки в общекомандном зачете стали серебряными призерами, в личном первенстве победу одержала А. Сергеева.