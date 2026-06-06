Спортсмены Самарской области участвовали в «Президентских спортивных играх»

Спортсмены Клявлинской школы имени В. Маскина Самарской области, выиграв окружной этап, приняли участие в региональных состязаниях «Президентских спортивных игр», сообщили в администрации Клявлинского района. Соревнования проводятся в ходе реализации государственной программы «Спорт России».
В течение двух дней в конце мая в Самаре за победу боролись шесть школьных команд из 13 образовательных округов губернии. Программа соревнований включала баскетбол 3×3, настольный теннис, легкую атлетику (многоборье и эстафета), волейбол и футбол.
В легкоатлетическом многоборье юноши из Клявлинского района заняли второе место среди всех команд. В личном зачете в прыжках в длину с разбега лучший результат показал Константин Кадеев (519 см). В беге на 60 метров первое место занял Александр Акованцев (7,56 секунды). В соревнованиях по волейболу и баскетболу спортсмены заняли третье место. Теннисистки в общекомандном зачете стали серебряными призерами, в личном первенстве победу одержала А. Сергеева.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.