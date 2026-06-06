В Новосибирске в июле пройдет форум гостеприимства «Дикоросы»

Форум «Дикоросы» пройдет в Новосибирске с 9 по 12 июля 2026 года, сообщили в Министерстве экономического развития Новосибирской области. Повышение туристической привлекательности страны — одна из основных целей национального проекта «Туризм и гостеприимство».
В 2026 году меняется формат форума: «Дикоросы» впервые выходят из павильонов в городское пространство — на открытые площадки в центре Новосибирска. Выставка форума пройдет перед ЦКиО «Победа» на улице Ленина, 7. Деловая программа состоится в отеле Domina (ул. Ленина, 26).
Тема форума 2026 года — «Вместе открываем Россию: туризм и гостеприимство в Год единства народов России». Деловая программа включает 7 тематических треков: устойчивый внутренний туризм, экологический след и технологическая революция, креативные индустрии, российские гастрономические ландшафты, гостеприимство сегодня, маркетинг и продвижение туристического продукта, а также детский и молодежный туризм.
Форум создает уникальную площадку для диалога между профессионалами отрасли, властью и бизнесом. Участие позволяет получить актуальные знания, найти партнеров для реализации инвестиционных инициатив, а также представить свои проекты федеральной аудитории. Регистрация открыта на официальном сайте форума.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.