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Двухдневный шторм с грозой и дождями идет на Волгоград

В МЧС выпустили экстренное предупреждение.

Жителей Волгоградской области предупредили о резком ухудшении погоды. До конца суток 6 июня и ночью 7 июня 2026 года регион окажется под влиянием опасного погодного фронта с ливнями, грозами и сильным ветром.

По данным областного управления МЧС, в отдельных районах ожидаются сильные дожди, град и шквалистое усиление ветра. Скорость порывов может достигать 20−25 метров в секунду.

Во время непогоды рекомендуется закрыть окна в домах и квартирах, а автомобили разместить вдали от деревьев и неустойчивых конструкций. На улице жителям советуют держаться подальше от рекламных щитов, остановок и других объектов, которые может повредить сильный ветер.

Водителям стоит снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

Ранее сообщалось о мощном геошторме.

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