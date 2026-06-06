Двухдневный шторм с грозой и дождями идет на Волгоград

Жителей Волгоградской области предупредили о резком ухудшении погоды. До конца суток 6 июня и ночью 7 июня 2026 года регион окажется под влиянием опасного погодного фронта с ливнями, грозами и сильным ветром.
По данным областного управления МЧС, в отдельных районах ожидаются сильные дожди, град и шквалистое усиление ветра. Скорость порывов может достигать 20−25 метров в секунду.
Во время непогоды рекомендуется закрыть окна в домах и квартирах, а автомобили разместить вдали от деревьев и неустойчивых конструкций. На улице жителям советуют держаться подальше от рекламных щитов, остановок и других объектов, которые может повредить сильный ветер.
Водителям стоит снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 101 или 112.
Ранее сообщалось о мощном геошторме.