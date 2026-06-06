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В Калининграде ищут подрядчика для благоустройства спортивной площадки на улице Дзержинского

На эти цели выделили 17,5 млн рублей.

В Калининграде ищут подрядчика для благоустройства спортивной площадки на улице Дзержинского. На эти цели выделили 17,5 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Победителю торгов предстоит привести в порядок спортивную площадку рядом с домом № 44 на улице Дзержинского. Специалисты демонтируют часть старого оборудования и установят новое. Также подрядчик уложит на территории общественной зоны новое покрытие.

Подрядчика определят 17 июня. Работы необходимо выполнить в течение 90 дней с даты заключения контракта.

Спортплощадку на улице Дзержинского уже благоустраивали в 2023 году. Работы выполняло ООО «Еврокомфорт» за 21,9 миллиона рублей. Специалисты должны были установить тренажёры, спортивные комплексы, качели, скамейки, а также уложить покрытие и провести освещение.

Однако в 2024 году стало известно, что подрядчику выставили претензию из-за нарушения ГОСТа при благоустройстве площадки. Тогда работы на территории общественной зоны приостановили.

Ранее сообщали, что в 2026 году в Калининграде планируют обустроить пять спортивных площадок. Работы проведут на улицах Зелёной, Кутаисской, Артиллерийской, Дзержинского и на Жиленкова в Чкаловске.

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