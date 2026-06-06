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Фотоловушка засняла завтрак диких кабанов в Спасском округе

Животные пришли на подкормочную площадку ранним утром.

Стадо диких кабанов попало на видео во время завтрака в Спасском округе. Кадры, запечатленные фотоловушкой охотинспектора Александра Мастюгина, опубликовал Минлесхоз Нижегородской области.

Десять кабанов пришли на подкормочную площадку ранним утром 30 мая. На кадрах видно, что животные комфортно себя чувствуют в естественной среде, потому что их движения лишены суеты. Так проявляется поведенческий паттерн вида.

В Минлесхозе подчеркнули, что фотоловушки позволяют не только заглянуть в жизнь диких животных изнутри, но и оценить численность особей на территории, зафиксировать их суточную активность и отследить особенности кормового поведения.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что прогулка лосихи с подросшим детенышем попала в объектив фотоловушки в Нижегородской области.