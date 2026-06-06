Начался финальный матч Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

6 июня в Париже начался финал турнира Roland Garros. Мирра Андреева борется за титул с Майей Хвалиньской.
Напомним, что 19-летняя спортсменка из Красноярского края впервые в карьере вышла в финал Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»).
Ранее мы сообщали, что первый тренер Мирры Андреевой Марина Павлова в беседе с корреспондентом krsk.aif.ru оценила шансы своей воспитанницы в финале «Ролан Гаррос».
«Мирра сейчас в оптимальной форме — хороша физически, устойчива психологически. Хвалинская — хорошая грунтовичка, навязывает свой теннис, но Мирре по силам её обыграть. Будем надеяться, что в финале ей улыбнётся удача, и она выиграет первый в карьере турнир Большого шлема», — сказала Павлова.
Тренер отметила, что Мирру невозможно смутить заслугами и титулами соперника.