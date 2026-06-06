Начался финальный матч Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

«Мирра сейчас в оптимальной форме — хороша физически, устойчива психологически. Хвалинская — хорошая грунтовичка, навязывает свой теннис, но Мирре по силам её обыграть. Будем надеяться, что в финале ей улыбнётся удача, и она выиграет первый в карьере турнир Большого шлема», — сказала Павлова.