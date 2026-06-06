Запреты на посещение лесов сохраняются в четырех районах Беларуси

В частности, под строгими запретами Брестский, Дрогичинский, Жабинковский и Кобринский. Еще в одном районе Брестской области — Малоритском — действует ограничение из-за третьего класса пожарной опасности, остальные регионы считаются полностью открытыми.
Территории Витебской и Могилевской областей полностью окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, это значит, что там также введены ограничения на посещение лесных угодий.
В Гродненской области три района окрашены зеленом цветом — Гродненский, Мостовский и Щучинский, это значит, что там сейчас нет риска лесных пожаров. Остальная территория окрашены желтым, то есть там действуют ограничения.
В Гомельской области ситуация сложилась следующим образом: шесть районов (Ельский, Калинковичский, Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский, Речицкий) считаются полностью открытыми, остальные регионы — под ограничениями.
В Минской области тоже шесть районов открыты — это Клецкий, Копыльский, Логойский, Любанский, Несвижский и Слуцкий, а в остальных зафиксирован третий класс пожарной опасности, из-за чего введены ограничения на посещение лесных массивов.
Ограничения на посещение лесов вводятся при третьем классе пожарной опасности с целью уменьшения риска возникновения лесных пожаров. В таких случаях в лес разрешено заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако въезд на личном автомобиле, разведение костров и использование открытого огня (включая мангалы) строго запрещены.
Полный запрет на посещение лесов устанавливается при высокой (4−5) степени пожарной опасности, и в этих случаях вход в лес категорически запрещен, даже пешком.