Володарск отметит 70‑летний юбилей: программа праздничных мероприятий

мотопробег байкеров (12+) — торжественное открытие праздника; праздничное шествие (0+) предприятий и учреждений округа; театрализованные экскурсии (6+) по исторической части города; церемонии награждения (0+) почетных жителей и тех, кем гордится Володарск; спортивные состязания и игры (0+) для участников всех возрастов; мастер‑классы (6+) для детей и взрослых; выступления (6+) творческих коллективов и артистов.