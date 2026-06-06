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Володарск отметит 70‑летний юбилей: программа праздничных мероприятий

Основные события пройдут на площади перед ГДК «Юбилейный».

13 июня город Володарск отметит значимую дату — свое 70‑летие. Программу мероприятий администрация Володарского округа опубликовала в своем MAX-канале.

Основные события пройдут на площади перед ГДК «Юбилейный» (улица Мичурина).

В программе запланированы:

мотопробег байкеров (12+) — торжественное открытие праздника; праздничное шествие (0+) предприятий и учреждений округа; театрализованные экскурсии (6+) по исторической части города; церемонии награждения (0+) почетных жителей и тех, кем гордится Володарск; спортивные состязания и игры (0+) для участников всех возрастов; мастер‑классы (6+) для детей и взрослых; выступления (6+) творческих коллективов и артистов.

Жителей и гостей города приглашают присоединиться к празднику.

Напомним, крупнейший гастрономический фестиваль «За одним столом» (0+) при участии ведущих шеф-поваров впервые пройдет в Нижнем Новгороде с 12 по 14 июня.