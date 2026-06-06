В Верхошижемской музыкальной школе Курской области появились инструменты

Субсидия на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебно-методических пособий была выделена в ходе реализации нацпроекта «Семья» Верхошижемской детской музыкальной школе Кировской области. Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Школа приобрела акустические пианино и рояль, комплектующие для музыкальных инструментов, банкетки и табуреты для пианистов, а также хоровые станки для занятий хора. Появились и новая оргтехника: два принтера и многофункциональное устройство.
Также в учебных классах установили новые книжные шкафы, письменные столы, стенды, а для концертного зала — стулья. Кроме того, было закуплено 98 учебников и учебно-методических пособий.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.