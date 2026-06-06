В Удмуртии пройдет фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского»

Фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского» пройдет с 25 июня по 5 июля в Удмуртской Республике, сообщили в Министерстве по туризму региона. Один из старейших музыкальных фестивалей России впервые состоится в новом формате, объединив музыку, театр, современное искусство и гастрономию, что соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Концерты состоятся на ведущих площадках Ижевска, Воткинска, Сарапула, Глазова и Можги. Центральная площадь и набережная Ижевска объединятся в единое фестивальное пространство с концертными, театральными, образовательными и гастрономическими зонами.
На верхней площадке откроется «Гастрономический посад», где шеф-повара представят блюда, вдохновленные жизнью и творчеством композитора. В пространстве «Бальный дом» гости познакомятся с культурой XIX века, а на площадке «Усадебный сад» — попробуют продукцию фермеров и ремесленников.
Важной частью станет молодежная программа: с 25 июня по 5 июля будет работать «Дом молодежи», а 27 июня впервые в рамках фестиваля пройдет День молодежи. Ежедневно на большой сцене на набережной будут проходить бесплатные концерты.
Откроет фестиваль балет «Лебединое озеро». Для ценителей классического формата с 2 по 5 июля на стадионе «Динамо» выступят «Виртуозы Москвы», органист Тимур Халиуллин, Государственный симфонический оркестр Удмуртии, а также народная артистка России Хибла Герзмава с Большим джазовым оркестром Петра Востокова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.