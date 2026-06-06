В поселке Приволжском Саратовской области появится новый медпункт

Монтаж модульной конструкции отделения общей практики станции Анисовка Энгельсской районной больницы начался в поселке Приволжский Энгельсского района Саратовской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Работа соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Новое лечебное учреждение расположится на улице Курчатова, 11. Свои двери для пациентов оно откроет в начале осени. Помимо оказания медицинской помощи, для удобства жителей в фельдшерско-акушерском пункте будут проводиться телемедицинские консультации с врачами районной больницы и областного центра, а также диспансеризация и электрокардиография.
«Создание таких отделений направлено на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи для жителей сельской местности и отдаленных районов», — отметила главный врач районной больницы Елена Широких.
Все возводимые фельдшерско-акушерские пункты оснащаются необходимой мебелью и оборудованием. Там также будет осуществляться розничная торговля лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.