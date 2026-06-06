5 удивительных мест Волгоградской области, которые нужно посетить этим летом

Всего в 100 километрах от Волгограда находится геологический памятник Александровский грабен. Это гигантский тектонический разлом, где земная кора «провалилась» на 200 метров более 30 миллионов лет назад. Сегодня здесь обнажены слои пород, хранящие историю региона за последние 40−45 миллионов лет — и это единственное место в Нижнем Поволжье с такой полной геологической летописью.