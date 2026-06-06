Что запрещено делать в Иванов день, 7 июня 2026 года

7 июня в светском календаре встречаются два праздника, которые на первый взгляд кажутся далёкими друг от друга.
День мелиоратора — о тех, кто осушает болота и орошает пустыни, возвращая земле плодородие.
Всемирный день заботы — о тех, кто осушает слёзы и согревает души, возвращая людям надежду. Один праздник — о преображении ландшафтов, другой — о преображении отношений. И тот и другой — о глубокой, терпеливой работе, которая меняет мир к лучшему.
Мелиоратор: когда земля говорит «спасибо».
В первое воскресенье июня — в 2026 году это 7 июня — свой профессиональный праздник отмечают мелиораторы. Специалисты, которые «лечат» землю: осушают переувлажнённые почвы, орошают засушливые, борются с эрозией, известкуют, гипсуют, удобряют. Их работа превращает болота в пашни, а пустыни — в сады.
Корни: от царских указов до советских пятилеток.
Первые шаги к государственной мелиорации в России сделали в XIX веке. В 1894 году при Министерстве земледелия создали Отдел земельных улучшений, на который возложили вопросы орошения, осушения и борьбы с эрозией. А в 1902-м приняли первый мелиоративный закон — «Правило об устройстве канав и других водопроводных сооружений на чужих землях».
Но настоящий расцвет отрасли пришёлся на советское время. В 1966 году вышло знаменитое постановление «О широком развитии мелиорации земель» — и страна развернула масштабные работы. Площадь мелиорируемых земель удвоили, осушили тысячи гектаров болот в Нечерноземье, оросили засушливые земли в Средней Азии и на юге России.
Профессиональный праздник учредили 24 мая 1976 года Указом Президиума Верховного Совета СССР — и назначили на первое воскресенье июня. В 2000-м его подтвердил указом президент Владимир Путин. Сегодня праздник отмечают не только в России, но и в Белоруссии, на Украине и в других странах постсоветского пространства.
Кто и как празднует.
Поздравления принимают агрономы, инженеры, гидротехники, механизаторы, учёные-мелиораторы и студенты профильных вузов. Главные торжества — в регионах активного земледелия: Краснодарском крае, Ростовской области, Поволжье. В этот день проводят конференции, награждают отличившихся работников, а символом праздника остаётся пшеничный сноп — как знак благодарной земли, приносящей урожай.
Всемирный день заботы: как короткая жизнь девочки Бриджит вдохновила миллионы.
Второй праздник — Всемирный день заботы (World Caring Day) — отмечается 7 июня. Он был учреждён в 2022 году некоммерческой организацией CaringBridge в честь 25-летия своей деятельности. Но история началась гораздо раньше и с глубоко личной трагедии.
7 июня 1997 года: рождение сайта, который стал движением.
В этот день у американской пары Джоанн Хардеггер и Дэррина Суонсона родилась недоношенная девочка — на три месяца раньше срока. Её назвали Бриджит. Шли 1990-е, социальных сетей не существовало, и семье было мучительно трудно обзванивать всех родных и друзей, сообщая новости о борьбе крошки за жизнь.
Подруга семьи, программист Сона Меринг, предложила решение: она создала веб-сайт, где близкие могли оперативно узнавать о состоянии Бриджит. За первую неделю сайт посетили 1000 человек — все те, кто хотел поддержать семью, но не мог быть рядом физически.
Бриджит прожила всего девять дней. Она ушла во время операции. Но Сона Меринг не закрыла сайт. Она продолжила проект — чтобы другие семьи, столкнувшиеся с тяжёлыми болезнями близких, могли получать ту же поддержку, ту же заботу на расстоянии.
От одного сайта до глобального движения.
К 2001 году на сайте появилось почти 4 тысячи личных страниц пользователей, а к 2016 году его посетили более 2 миллиардов человек со всего мира. То, что начиналось как акт дружеской заботы, превратилось в глобальную платформу, объединяющую людей в моменты жизненных испытаний.
В 2022 году, ровно через 25 лет после рождения Бриджит и создания сайта, был официально учрежден Всемирный день заботы. Его цель — напомнить: забота не требует грандиозных жестов. Иногда достаточно позвонить, написать, обнять или просто побыть рядом. И даже когда помочь физически невозможно — моральная поддержка может стать той соломинкой, за которую человек хватается в шторме.
В этот день принято:
позвонить или написать тем, кто вам дорог, — просто чтобы спросить «как дела?»;
поблагодарить тех, кто заботится о вас — родителей, друзей, коллег;
совершить маленький добрый поступок — купить кофе незнакомцу, помочь донести сумку, улыбнуться прохожему;
и, конечно, не забыть о самозаботе — потому что забота о других начинается с умения беречь себя.
Мир держится на заботе.
Эти два праздника, которые в 2026 году празднуются в один день, говорят об одном: мир держится на заботе.
Мелиоратор заботится о земле, которая кормит миллионы. Он терпеливо осушает, орошает, удобряет — и через годы земля отвечает ему урожаем.
Тот, кто празднует Всемирный день заботы, заботится о людях, которые нуждаются в поддержке. Он звонит, пишет, обнимает, слушает — и через минуту, час, день человеческое сердце отвечает ему теплом.
Так что этот день — для того, чтобы поблагодарить агронома, который вырастил хлеб на вашем столе. И позвонить маме, которая вырастила вас. Забота бывает разной: о почве и о душе. Но и та и другая — это любовь. Просто у каждой свой масштаб.
Иван — Медвяные росы.
В церковном календаре это праздник Третьего обретения главы Иоанна Предтечи (Крестителя). К нему обращались с молитвами о защите от болезней и помощи в трудах.
В народном календаре этот день получил яркие названия: Иван — Медвяные росы, Иванов день, Иван Гусятник.
Считалось, что именно с этого дня на траву начинают выпадать так называемые «медвяные росы» — липкая сладковатая жидкость, которую выделяют растения при резких перепадах температур. В народе говорили: «От Ивановой росы и трава ржавеет».
Эти росы обладали двойственной природой. С одной стороны, они считались дьявольским наваждением и «Божьим гневом», могли навлечь болезни на людей и скотину. Заболеет ли ребенок — думали, наверное, он бегал по медвяной росе; заболеет ли скотина — «верно, напала на медвяную росу». С другой стороны, эти же росы признавались и целебными. Наши предки верили, что травы и коренья, собранные под Иванову росу, обретают особую силу.
И поскольку медвяные росы считались вредными, существовал специальный ритуал для защиты скота. Чтобы уберечь животных от болезней, их прогоняли через остывшее пепелище от костра. Скот выгоняли на пастбище только после того, как сойдет роса. Детям строжайше запрещалось бегать босиком по траве — верили, что это может привести к тяжелой болезни.
Традиции 7 июня.
Несмотря на опасность, или скорее благодаря ей, именно 7 июня считалось лучшим днём для сбора лекарственных трав. Делали это тайно, на восходе солнца. Считалось, что травы и коренья, собранные под Иванову росу, приобретают максимальную целебную силу. Их сушили и готовили из них настои, которые использовали зимой во время болезней.
Существовало и молочное поверье: «С Иванова дня ставь молоко в крынках на три росы — больше молока коровы дадут». Считалось, что молоко, простоявшее три утра на медвяной росе, становится особенно полезным.
На Ивана —Медвяные росы высаживали рассаду капусты. Существовал строгий ритуал: «Сажальщица, беря первый стебель рассады, приговаривала: “Дай, Боже, час добрый, чтоб капуста моя принималась и в головки складывалась!”». Считалось, что чем тайнее проходит посадка, тем лучше будет урожай.
В этот день обязательно смотрели на рябину. «Хорошо рябина цветет — к урожаю льна». Обильное цветение обещало богатый урожай овса и других зерновых. А вот если дерево зацвело поздно — предвещало долгую осень.
С Иванова дня начинали сеять поздние яровые хлеба — гречиху, овёс.
Запреты Иванова дня: босиком не ходить, обувь не примерять.
Чего категорически нельзя было делать 7 июня.
Бегать босиком по траве до высыхания росы — чтобы не заболеть.
Убираться в доме (подметать, вытирать пыль) — вместе с мусором из семьи уйдут мир и покой.
Надевать тёмную (чёрную, серую) одежду — чтобы не печалиться до конца лета.
Плевать на землю — чтобы не осквернить матушку-природу и не навлечь чёрную полосу.
Сидеть у забора с возлюбленным — к разлуке.
Ходить на кладбище и убирать могилы — можно ускорить кончину кого-то из родственников.
Давать и брать в долг — к финансовым потерям.
Жарить рыбу — удача уплывёт.
Хвастаться — «чем похвалишься, без того и останешься».
Смотреть на небо после выхода из дома — в пути будут ждать неприятности.
Проводить косметические процедуры (чистку лица) — коже грозят пятна, «как ржавчина».
Примерять обувь (незамужним девушкам) — до конца года не надеть подвенечное платье.
Одним словом, 7 июня — это день двойственной природы, когда одна и та же природная сила несёт и угрозу, и исцеление.
Центральное место занимает культ Иоанна Предтечи, чья глава была трижды обретена церковью. Феномен «медвяных рос» (липкой жидкости, выделяемой растениями) объясняли и как Божий гнев, и как целебный дар. Защитные обряды (прогон скота через пепелище, запрет ходить босиком) соседствуют с практиками целебного сбора трав и постановки молока на росу. «Капустная магия» — посадка рассады со специальным заговором в тайне от всех — яркий пример аграрной магии плодородия. Рябина в этот день выступает как фенологический индикатор: по её цветению судили об урожае зерновых и продолжительности осени.
Многочисленные запреты (на уборку дома, на тёмную одежду, на плевки на землю, на сидение у забора) связаны с представлением о том, что в этот «пограничный» период между весной и летом человек особенно уязвим, и любое неверное действие может навредить здоровью, семейному благополучию и будущему урожаю. Особое место занимают запреты для влюблённых — сидеть у забора считалось прямым путём к разлуке.
Как прожить 7 июня: сделайте стрижку.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать к современной жизни. Вот несколько простых идей:
1. Заварите травяной чай. Следуя традиции сбора целебных трав, купите в аптеке ромашку, липу или зверобой и заварите душистый чай. По народному поверью, травы в этот день обладают особой силой.
2. Приготовьте капустное блюдо. Испеките пирог с капустой, потушите её или сделайте салат. Это и вкусно, и дань древней традиции посадки капусты.
3. Наденьте что-нибудь белое или светлое. По примете, светлая одежда в этот день привлекает удачу, а тёмная — печаль. Хороший повод освежить гардероб.
4. Поменяйте причёску или сделайте стрижку. 7 июня считается удачным днём для смены имиджа — волосы будут лучше расти, а в личной жизни наступят перемены к лучшему.
5. Проведите вечер с семьёй (но без уборки). Сегодня лучше отложить веник и тряпку — по поверью, уборка «выметает» из дома мир и покой. Лучше посвятите время близким: поговорите, посмотрите фильм, пригласите друзей в гости.
6. Не стойте с любимым человеком «у забора» (в прямом и переносном смысле). Забавный, но легко соблюдаемый запрет — избегайте выяснения отношений в общественном месте или сидения на разделяющих вас «барьерах».
7. Не носите чёрное и серое. Если есть возможность, выберите для этого дня светлые тона в одежде, чтобы, по поверью, «не горевать до конца года».
8. Не берите и не давайте в долг. Постарайтесь сегодня обойтись без финансовых займов — чтобы деньги «не уплыли», как рыба, которую запрещено жарить в этот день.
9. Понаблюдайте за природой. Выгляните в окно: обильно ли цветёт рябина? Много ли росы утром? Поют ли петухи? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
Приметы дня на 7 июня:
Рябина пышно цветёт — к урожаю льна, овса и других зерновых.
Поздний расцвет рябины — к долгой осени.
Много росы утром — к хорошему урожаю.
Большая роса — к урожаю конопли и льна.
Жара 7 июня — всю осень будут идти дожди.
Пчёлы вьются над рябиной — к ясной, солнечной погоде.
Лягушки молчат — к скорому похолоданию.
Петух поёт до девяти вечера — к дождю.
Гром с яркой вспышкой — к ливню.
Цветут калина, шиповник и земляника — к урожаю грибов.