Из семьи уйдёт покой! Что запрещено делать в Иванов день, 7 июня 2026 года

Так что этот день — для того, чтобы поблагодарить агронома, который вырастил хлеб на вашем столе. И позвонить маме, которая вырастила вас. Забота бывает разной: о почве и о душе. Но и та и другая — это любовь. Просто у каждой свой масштаб.