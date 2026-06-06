Дзержинскому театру драмы исполнится 80 лет в ноябре 2026 года. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем MAX-канале рассказал о том, как посетил премьеру спектакля «Река Потудань» (12+) по повести Андрея Платонова, который закрыл 79-й сезон в драмтеатре.
По его словам, это сложное произведение о человеке и любви. Спектакль поставила молодой режиссер Анастасия Кузина.
«Как передать боль, душевные терзания и большую духовную близость? Создателям спектакля это удалось — с помощью невероятных звуковых и световых эффектов и огромному таланту актеров», — подчеркнул Люлин.
Председатель регионального парламента напомнил, что в репертуаре театра драмы десятки спектаклей — сказки, комедии, мюзиклы, классика. За сезон в театр приходит больше 60 тысяч зрителей — каждый третий житель города.
«Театр драмы всегда выражал дух Дзержинска, жил его ритмом. В 50-е, когда театр носил имя 30-летия Ленинского комсомола, это биение жизни разбудило столичный “Ленком”, где дзержинская труппа произвела фурор со спектаклем режиссера Филиппа Лещенко “Настоящий человек” (12+). И сегодня на гастролях нашим актерам рукоплещут по всей стране», — рассказал Евгений Люлин.
Он поздравил коллектив театра с закрытием сезона и вручил ему награды Заксобрания.
Напомним, премьера оперы Джакомо Пуччини «Богема» (18+) открыла VIII Международный фестиваль искусств «Стрелка» (12+) в Нижнем Новгороде.