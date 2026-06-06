Дзержинскому театру драмы исполнится 80 лет в ноябре

«Театр драмы всегда выражал дух Дзержинска, жил его ритмом. В 50-е, когда театр носил имя 30-летия Ленинского комсомола, это биение жизни разбудило столичный “Ленком”, где дзержинская труппа произвела фурор со спектаклем режиссера Филиппа Лещенко “Настоящий человек” (12+). И сегодня на гастролях нашим актерам рукоплещут по всей стране», — рассказал Евгений Люлин.