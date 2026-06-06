В подмосковном Красногорске благоустроят площадь Оптиков

Благоустройство площади Оптиков стартовало в Красногорске в Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.
В настоящее время специалисты проводят демонтажные работы. Также им предстоит обновить территорию у памятника, обустроить зону тихого отдыха и тротуары, расширить парковочное пространство. Завершение работ запланировано на конец октября.
Площадь собираются разделить на три функциональные зоны. В центральной, например, установят оптическую круговую конструкцию с подсветкой и радиусную скамью, а также заменят брусчатку. В зоне тихого отдыха обустроят прогулочную аллею и смонтируют освещение. Дополнительно специалисты уложат два тротуара: от остановки общественного транспорта к площади и вдоль улицы Речной в направлении Заводского сквера.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.