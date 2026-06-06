В подмосковном Красногорске благоустроят площадь Оптиков

Площадь собираются разделить на три функциональные зоны. В центральной, например, установят оптическую круговую конструкцию с подсветкой и радиусную скамью, а также заменят брусчатку. В зоне тихого отдыха обустроят прогулочную аллею и смонтируют освещение. Дополнительно специалисты уложат два тротуара: от остановки общественного транспорта к площади и вдоль улицы Речной в направлении Заводского сквера.