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МЧС: в ходе проверки пляжей в Московском районе Калининграда выявлены нарушения

Были обследованы пять пляжей на озёрах Голубые и Шенфлиз, а также в районе СНТ «Мечта».

В Калининграде прокуратура провела проверку мест массового отдыха граждан у воды в Московском районе. В качестве специалистов привлекли инспекторов Центра ГИМС МЧС. В ходе рейда были выявлены нарушения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Были обследованы пять пляжей на озёрах Голубые и Шенфлиз, а также в районе СНТ “Мечта”. Специалисты оценили состояние спасательных постов, наличие необходимого оборудования и готовность персонала к обеспечению безопасности отдыхающих. По результатам проверки выявлены нарушения требований безопасности. В частности, на некоторых пляжах отсутствовали необходимые спасательные средства, а также у отдельных спасателей не было удостоверений, подтверждающих квалификацию», — рассказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что все выявленные нарушения «будут рассмотрены в установленном порядке».

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