МЧС: в ходе проверки пляжей в Московском районе Калининграда выявлены нарушения

«Были обследованы пять пляжей на озёрах Голубые и Шенфлиз, а также в районе СНТ “Мечта”. Специалисты оценили состояние спасательных постов, наличие необходимого оборудования и готовность персонала к обеспечению безопасности отдыхающих. По результатам проверки выявлены нарушения требований безопасности. В частности, на некоторых пляжах отсутствовали необходимые спасательные средства, а также у отдельных спасателей не было удостоверений, подтверждающих квалификацию», — рассказали в МЧС.