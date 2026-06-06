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Молодежь из Бийска посетила с экскурсией предприятие «Алтайский бройлер»

Ребятам показали внутреннее устройство производства.

Источник: Национальные проекты России

Учащиеся Бийского государственного колледжа в Алтайском крае посетили предприятие «Алтайский бройлер», которое входит в группу «Черкизово». Экскурсию организовали по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации города.

Ребята познакомились с работой отдела промышленной электроники и автоматики. Также им показали цех переработки мяса птицы и аппаратную, где расположены шкафы с микроконтроллерами, обеспечивающими бесперебойное функционирование оборудования. Еще учащиеся колледжа увидели, как датчики на конвейере управляют различными производственными процессами.

«Такие выезды — отличный шанс увидеть, как теория превращается в практику, и сделать осознанный выбор места для производственной практики и будущей работы», — подчеркнули в администрации Бийска.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.