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Под Калининградом прошел чемпионат по военному многоборью

Между собой соревновались спортсмены из частей и соединений Балтийского флота.

Источник: Комсомольская правда

Прошедший в Балтийске чемпионат Балтийского флота по военному многоборью собрал 137 участников. Соединения и воинские части представляли 12 сборных команд. В программу соревнований входили упражнения на перекладине (подтягивание или подъем с переворотом), бег на дистанции 60, 100, 1000 метров и 3000 метров, а также прохождение единой полосы препятствий.

В итоге чемпионами стали спортсмены из смешанного вертолетного полка морской авиации флота. «Серебро» досталось представителям берегового ракетного соединения, третье место — у военнослужащих отдельного морского инженерного полка флота.

— Личное первенство выиграл старший матрос Моисеев из соединения морской пехоты, — добавили в пресс-службе Балтфлота, второе место занял еще один морпех — старший лейтенант Краюшкин, третьим стал капитан Васильев из смешанного вертолетного полка морской авиации.

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