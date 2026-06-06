Под Калининградом прошел чемпионат по военному многоборью

Прошедший в Балтийске чемпионат Балтийского флота по военному многоборью собрал 137 участников. Соединения и воинские части представляли 12 сборных команд. В программу соревнований входили упражнения на перекладине (подтягивание или подъем с переворотом), бег на дистанции 60, 100, 1000 метров и 3000 метров, а также прохождение единой полосы препятствий.