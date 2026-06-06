В Ростове на следующей неделе начнутся массовые отключения ТВ и радио

Жителей Ростовской области предупреждают о временных перебоях в трансляции теле‑ и радиопрограмм из‑за плановых технических работ.
Согласно информации, опубликованной на официальном портале Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), отключения сигнала запланированы на следующей неделе:
9 июня в селе Ефремовка Неклиновского района эфир будет прерван с 10:00 до 16:00.
10 июня ограничения коснутся двух населённых пунктов:
в станице Богоявленской с 11:00 до 15:00 возможны неполадки с каналами первого мультиплекса (общая продолжительность отключения — не более одного часа);
в хуторе Волошино Миллеровского района сигнал телепередач первого мультиплекса может пропасть в период с 12:00 до 15:00 (по московскому времени).
Проводимые работы необходимы для поддержания стабильной и качественной трансляции вещания.