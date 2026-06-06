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В Ростове на следующей неделе начнутся массовые отключения ТВ и радио

Согласно информации на официальном портале Российской телевизионной и радиовещательной сети, 9 июня эфир прервется с 10:00 до 16:00 в селе Ефремовка Неклиновского района.

Жителей Ростовской области предупреждают о временных перебоях в трансляции теле‑ и радиопрограмм из‑за плановых технических работ.

Согласно информации, опубликованной на официальном портале Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), отключения сигнала запланированы на следующей неделе:

9 июня в селе Ефремовка Неклиновского района эфир будет прерван с 10:00 до 16:00.

10 июня ограничения коснутся двух населённых пунктов:

в станице Богоявленской с 11:00 до 15:00 возможны неполадки с каналами первого мультиплекса (общая продолжительность отключения — не более одного часа);

в хуторе Волошино Миллеровского района сигнал телепередач первого мультиплекса может пропасть в период с 12:00 до 15:00 (по московскому времени).

Проводимые работы необходимы для поддержания стабильной и качественной трансляции вещания.