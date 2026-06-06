В Бийском государственном колледже на Алтае откроют химический кластер

Химический кластер создадут на базе Бийского государственного колледжа в Алтайском крае. Это станет возможным, поскольку учебное заведение победило в конкурсе, организованном по федпроекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации города.
Благодаря этому в 2027 году колледжу предоставят грант в размере 100 млн рублей. Средства направят на создание кластера «Центр химической отрасли Алтайского края», в котором будут готовить квалифицированных специалистов для химической и оборонной промышленности. За три года там планируют обучить более 1,5 тысячи человек. Ключевыми работодателями-партнерами кластера выступят Федеральное научно-производственное предприятие «Алтай», Бийский олеумный завод и Пермский пороховой завод.
«Победа в таком конкурсе — это не только большая честь для колледжа, но и серьезный вклад в развитие всего региона. Благодаря гранту мы сможем создать современную образовательную среду, где студенты будут осваивать актуальные компетенции под запросы ведущих предприятий», — подчеркнула директор Бийского государственного колледжа Елена Метель.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.