В Бийском государственном колледже на Алтае откроют химический кластер

Благодаря этому в 2027 году колледжу предоставят грант в размере 100 млн рублей. Средства направят на создание кластера «Центр химической отрасли Алтайского края», в котором будут готовить квалифицированных специалистов для химической и оборонной промышленности. За три года там планируют обучить более 1,5 тысячи человек. Ключевыми работодателями-партнерами кластера выступят Федеральное научно-производственное предприятие «Алтай», Бийский олеумный завод и Пермский пороховой завод.