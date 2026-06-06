Старшеклассники Тюменской области узнали о работе организаторов мероприятий

Ученики 11‑го класса из села Бердюжье Тюменской области посетили учреждение культуры «Премьера» с профориентационной экскурсией, сообщили в департаменте труда и занятости населения региона. Мероприятие провели в соответствии с задачами национального проекта «Кадры».
Сначала школьникам рассказали, как работают современные микшерные пульты. Далее старшеклассники познакомились с работой методистов Дома культуры. В вокальных студиях ученики пообщались с педагогами и узнали главные принципы постановки голоса. После школьники услышали живое выступление юных артистов.
Также в ходе экскурсии ребят провели за кулисы, где они увидели устройство сцены, хранилище костюмов, а также работу осветителей. Завершилось мероприятие посещением выставки работ местных мастеров и воспитанников творческих кружков.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.