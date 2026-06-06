В Москве на следующей неделе ожидается 30-градусная жара

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Температура воздуха в Москве приблизится к 30-градусной отметке в начале следующей недели, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В начале следующей недели может быть даже плюс 24 — плюс 29 градусов. То есть мы потихонечку, за счет того, что вынос идет с юга и юга-запада, мы потихонечку будем подбираться к 30-градусной отметке по температуре… После 10-дневного периода с отрицательной аномалией мы, наконец-то, купаемся в тепле», — рассказал Шувалов.
Он отметил, что температурная аномалия уже превышает норму на один градус, а в дальнейшем будет превышать на четыре-пять градусов.