В Москве на следующей неделе ожидается 30-градусная жара

«В начале следующей недели может быть даже плюс 24 — плюс 29 градусов. То есть мы потихонечку, за счет того, что вынос идет с юга и юга-запада, мы потихонечку будем подбираться к 30-градусной отметке по температуре… После 10-дневного периода с отрицательной аномалией мы, наконец-то, купаемся в тепле», — рассказал Шувалов.