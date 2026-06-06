Врач Благовещенской больницы в Башкирии провела выездной прием в селе Тугай

Специалист из Благовещенской центральной районной больницы (ЦРБ) Башкирии провела выездной прием в селе Тугай, сообщили в администрации Благовещенского района. Работа по повышению доступности медицинской помощи проводится при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Участковый терапевт Благовещенской ЦРБ Ляйсан Хабирова провела консультации и осмотры пациентов на базе фельдшерско-акушерского пункта. В ходе работы врач приняла 25 жителей села. Кроме того, 6 пациентов получили медицинскую помощь на дому — доктор посетила их по вызову, проведя необходимые осмотры и дав рекомендации по дальнейшему лечению и наблюдению.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.