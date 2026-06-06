Кабаны в объективе: в Спасском округе засняли будни диких животных

В Спасском муниципальном округе фотоловушка зафиксировала будни кабанов. Кадры опубликованы в MAX‑канале регионального Минлесхоза.
На видео — раннее утро: кабаны вышли на подкормочную площадку и спокойно лакомятся. В их движениях нет суеты: размеренность и неторопливость отражают естественное поведение животных.
Как подчеркивают специалисты, фотоловушки — надежный инструмент для наблюдения за дикой природой. С их помощью эксперты оценивают численность популяций, анализируют суточную активность зверей и изучают особенности их питания.
Ранее прогулка лосихи с детенышем по территории Керженского заповедника попала в объектив фотоловушки.
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