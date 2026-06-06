Концерт группы t.A.T.u. в Нижнем Новгороде перенесен

Концерт (16+) известной группы t.A.T.u., который должен был состояться в Нижнем Новгороде 7 июня, перенесен, об этом сообщается на странице коллектива во «ВКонтакте».
В посте говорится, что выступление пройдет летом. О новой дате и всех подробностях будет сообщено дополнительно.
«Спасибо за понимание и до скорой встречи», — отмечается в сообщении.
Напомним, певица Дора выступила в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля «Столица закатов» (12+).
Справка.
t.A.T.u. — российский музыкальный коллектив, состоящий из Юлии Волковой и Елены Катиной. Группа создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским.
В 2011 году группа официально распалась, Катина и Волкова начали сольные карьеры. Однако воссоединяются, чтобы выступить по особым случаям.
Их синглы, как англо-, так и русскоязычные, возглавляли хит-парады в России, Австралии, Великобритании, Германии, США и других странах.