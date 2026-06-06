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«Амкар» вничью сыграл во Владикавказе с местной «Аланией»

Следующий матч — с командой из Владивостока.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 6 июня, «Амкар» играл во Владикавказе против местной «Алании» в матче 17-го тура Второй лиги А. До того команды встречались 18 апреля, тогда «Амкар» обыграл «Аланию» со счетом 3:2.

После 16 тура «Амкар» с 23-мя очками находился на четвертой позиции в турнирной таблице. У «Алания» — на одно очко больше, соответственно, третье место.

— Мы сделаем все, чтобы валидол не понадобился, — заявил перед игрой с «Аланией» защитник «Амкара» Георгий Санакоев — уроженец Владикавказа.

Но в итоге успокоительное явно могло бы пригодиться — матч завершился вничью — 1:1.

Последний матч сезона «Амкар» проведет в Перми против «Динамо-Владивосток». Встреча состоится на стадионе «Звезда» в воскресенье, 14 июня.