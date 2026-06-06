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В Кутафинской школе Орловской области рассказали о вкладе ученых в Победу

Ребята узнали о роли науки и технического прогресса в обеспечении обороноспособности страны.

Познавательное мероприятие о вкладе ученых и инженеров в дело Победы в годы Великой Отечественной войны состоялось в Кутафинской школе Орловской области при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в департаменте образования региона.

Обучающиеся познакомились с тематической презентацией, рассказывающей о выдающихся ученых, конструкторах и инженерах, чья деятельность внесла вклад в приближение Победы. Ребята узнали о создании новых образцов военной техники, совершенствовании вооружения, развитии медицины и других достижениях, которые помогали советскому народу противостоять врагу в тяжелые военные годы. Участники не только закрепили уже имеющиеся знания по истории Великой Отечественной войны, но и открыли для себя новые факты о роли науки и технического прогресса в обеспечении обороноспособности страны.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.