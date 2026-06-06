В Кутафинской школе Орловской области рассказали о вкладе ученых в Победу

Обучающиеся познакомились с тематической презентацией, рассказывающей о выдающихся ученых, конструкторах и инженерах, чья деятельность внесла вклад в приближение Победы. Ребята узнали о создании новых образцов военной техники, совершенствовании вооружения, развитии медицины и других достижениях, которые помогали советскому народу противостоять врагу в тяжелые военные годы. Участники не только закрепили уже имеющиеся знания по истории Великой Отечественной войны, но и открыли для себя новые факты о роли науки и технического прогресса в обеспечении обороноспособности страны.