За игрой россиянки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» следит Брэд Питт

Двукратный обладатель «Оскара» голливудский актёр Брэд Питт лично присутствует на трибунах центрального корта Филиппа Шатрье и наблюдает за решающим поединком женского одиночного разряда «Ролан Гаррос».
Напомним, что в финале встретились восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева и 114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньская.
Матч стартовал в 16:25 по московскому времени.
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