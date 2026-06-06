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За игрой россиянки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» следит Брэд Питт

Матч проходит на центральном корте Филиппа Шатрье.

Двукратный обладатель «Оскара» голливудский актёр Брэд Питт лично присутствует на трибунах центрального корта Филиппа Шатрье и наблюдает за решающим поединком женского одиночного разряда «Ролан Гаррос».

Напомним, что в финале встретились восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева и 114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньская.

Матч стартовал в 16:25 по московскому времени.

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