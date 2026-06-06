В Перми ищут инвестора для создания еще одного падел-центра

Инициатором проекта выступает эксперт в ракеточных видах спорта, мастер спорта по бадминтону, КМС по сквошу Дмитрий Рябов. Авторы проекта оценивают потенциальную годовую выручку от проекта в 16,6 млн руб. Окупаемость проекта, по его прогнозу, составит 6 лет. С начала года в Перми открылось уже два падел-центра. Кроме того, анонсированы еще 5 проектов в разных районах города.