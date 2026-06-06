В Костромской области экскурсоводы смогут претендовать на господдержку

Лицензированные экскурсоводы Костромской области смогут претендовать на субсидии и льготы, сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона. Поддержка государства в сфере путешествий реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Уточняется, что документ внес губернатор Сергей Ситников для приведения областного закона в соответствие с федеральным. Он уточняет понятие «субъекты туристской индустрии Костромской области». Теперь к ним будут относиться и физические лица, которые оказывают туристические услуги. В основном это самозанятые — лицензированные экскурсоводы.
Теперь они могут рассчитывать на государственную поддержку, в том числе финансовую. Это могут быть субсидии, льготы по уплате налогов, участие в государственных программах Костромской области, направленных на поддержку субъектов туристской индустрии.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.