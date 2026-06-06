В Белгородской области началась летняя кампания трудоустройства подростков

Так, более 50 ребят уже получили возможность подработать во время летних каникул. Они распределены по 10 учреждениям. Подростки примут участие в организации культурных и спортивных мероприятий, займутся волонтерством, проведением профилактических бесед и раздачей информационных буклетов. Также школьники займутся уходом за растениями, уборкой помещений и прилегающих территорий. Будут помогать библиотекарям в наведении порядка в книжных фондах, подшивке газет и журналов, работе с архивами и документацией.