В Белгородской области началась летняя кампания трудоустройства подростков

Традиционная летняя программа трудоустройства подростков, реализуемая при поддержке национального проекта «Кадры», стартовала в Краснояружском округе Белгородской области. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Так, более 50 ребят уже получили возможность подработать во время летних каникул. Они распределены по 10 учреждениям. Подростки примут участие в организации культурных и спортивных мероприятий, займутся волонтерством, проведением профилактических бесед и раздачей информационных буклетов. Также школьники займутся уходом за растениями, уборкой помещений и прилегающих территорий. Будут помогать библиотекарям в наведении порядка в книжных фондах, подшивке газет и журналов, работе с архивами и документацией.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.