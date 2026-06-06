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Евгений Стычкин восхитился Старым парком в Кабардинке и местной природой

Артист выступил на сцене Театра Старого парка со спектаклем «Кроткая» (16+).

Источник: Стоп-кадр из видео-интервью «Мой герой с Татьяной Устиновой»

Российский актёр и режиссёр Евгений Стычкин, посетивший с гастролями курортный посёлок Кабардинка под Геленджиком, остался в восторге от местной природы и культурного объекта. Накануне спектакля артист посвятил день прогулкам по окрестностям.

В компании коллег Стычкин ходил по лесу, поднимался к водопадам и посетил знаменитую скалу Парус. Прогулка, по его словам, завершилась небольшим приключением: группа попала под дождь, после чего долго сидела, разговаривала и пила чай.

Больше всего режиссёра привлёк Старый парк — культурный центр и дендрарий в Кабардинке.

«Меня не так просто удивить или впечатлить, но в этом случае получилось на все сто. Поражает, с какой огромной любовью, вкусом и знанием дела здесь всё сотворено», — рассказал Евгений Стычкин в беседе с журналистом газеты «Прибой».